Организация «Спасение детей» сообщила, что общалась к семьями беженцев, которые описывали «ужасающие сцены» убийств, в том числе с матерями, чьи маленькие сыновья были убиты. В одном случае женщина спряталась, беспомощная, с тремя другими детьми, поскольку ее 12-летнего сына казнили на глазах.

Об этом сообщает Reuters.

Другая мать, 29-летняя женщина из фонда «Спасите детей» по имени Амелия, сказала, что ее сыну было всего 11 лет, когда он был убит вооруженными людьми.

Самая северная провинция Мозамбика Кабо-Дельгадо с 2017 года является пристанищем для безжалостных боевиков, аффилированных с Исламским государством.

Хотя обезглавливание всегда было отличительной чертой тактики устрашения, но дети раньше не становили объектами бессмысленных расправ. В течение 2020 года повстанцы начали регулярно привлекать военных для захвата и удержания ключевых городов. Жестокость также продолжалась: в апреле в деревне Ситакси были совершены массовые убийства, в массовой экзекуции убили 52 человека.

В общей сложности почти 2700 человек со всех сторон погибли в результате насилия в Мозамбике, согласно Проекту данных о местонахождении и событиях вооруженного конфликта, консалтинговой компании, отслеживающей политическое насилие. По данным организации «Спасите детей», почти 670 тысяч человек стали перемещенными лицами.

Ранее в марте Amnesty International обнаружила, что военные преступления совершались всеми сторонами конфликта, при этом правительственные силы также несут ответственность за злоупотребления в отношении гражданских лиц.

Чанс Бриггс, региональный директор организации «Спасите детей» в Мозамбике, сказал, что сообщения о нападениях на детей «поражают нас до глубины души».

— Насилие необходимо остановить, а семьям беженцев необходимо оказать поддержку, когда они найдут свое место в жизни и оправятся от травм», — продолжил Чанс Бриггс.

Ранее НикВести сообщали, что во время конфликта в Тиграи менее чем за 2 суток эритрейские военные устроили расправу над сотнями безоружных мирных жителей.