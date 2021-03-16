Национальная академия наук Украины заявила, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней. Ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от коронавируса в Украине.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

— На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю, — заявили в НАН.

В то же время, как отмечают в НАН, летальность от коронавируса остается около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда регистрировали минимальное количество новых случаев болезни.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.