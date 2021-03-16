За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 16 марта, пишет «Новое время».
Суточный показатель заболеваемости традиционно вырос после выходных, днем ранее обнаружили 6792 инфицированных.
Количество заболевших снова превысило число выздоровевших. Такая динамика сохраняется почти четыре недели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 477 190 человек, из них 1 232 209 выздоровели, летальных исходов — 28 697.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 16 марта, пишет «Новое время».
Суточный показатель заболеваемости традиционно вырос после выходных, днем ранее обнаружили 6792 инфицированных.
Количество заболевших снова превысило число выздоровевших. Такая динамика сохраняется почти четыре недели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 477 190 человек, из них 1 232 209 выздоровели, летальных исходов — 28 697.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.