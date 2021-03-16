За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, 6202 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 16 марта, пишет «Новое время».

Суточный показатель заболеваемости традиционно вырос после выходных, днем ранее обнаружили 6792 инфицированных.

Количество заболевших снова превысило число выздоровевших. Такая динамика сохраняется почти четыре недели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 477 190 человек, из них 1 232 209 выздоровели, летальных исходов — 28 697.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 999 случаев;

Винницкая область — 924 случая;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 269 случаев;

Донецкая область — 286 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская — 554 случая;

Запорожская область — 307 случаев;

Ивано-Франковская область — 467 случаев;

Киевская область — 512 случаев;

Кировоградская область — 46 случаев;

Луганская область — 101 случай;

Львовская область — 1065 случаев;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область — 728 случаев;

Полтавская область — 313 случаев;

Ровенская область — 235 случаев;

Сумская область — 155 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 596 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 253 случая;

Черкасская область — 243 случая;

Черновицкая область — 527 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.