Соцсеть Instagram хочет оградить подростков от сообщений от взрослых. Так, планируют запретить совершеннолетним пользователям писать детям, которые на них не подписаны.

Об этом пишет BBC.

Также перед получением уведомления от взрослого соцсеть будет предупреждать, что ребенку необязательно отвечать на него, если для него это будет создавать дискомфорт.

Еще Instagram вводит «подсказки безопасности». Их будут показывать подросткам, когда они будут писать взрослым, которые проявляют «потенциально подозрительное поведение».

Одновременно много детей, как и взрослых, могут указывать в соцсети ненастоящий возраст.

Однако Instagram заявляет, что разрабатывает технологию искусственного интеллекта, что поможет идентифицировать пользователей, которые указывают свой настоящий возраст.

Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram вводит новые меры борьбы с разжиганием ненависти, ущимлениями и расизмом. Теперь Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые рассылают оскорбительная в личных сообщениях (Direct).