Министерство здравоохранения заявило, что Исландия разрешит въезд всем посетителям, имеющим доказательства вакцинации против Covid, начиная с четверга, 18 марта.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на AFP.

Политика, уже действующая с 20 января для посетителей из любой точки Шенгенской зоны без паспортов, будет распространена на всех прибывающих, независимо от страны их происхождения, говорится в заявлении министерства во вторник.

Таможенные органы принимают свидетельства о вакцинации из стран Шенгенского соглашения или «желтую карточку» Всемирной организации здравоохранения.

— Всем тем, кто был полностью вакцинирован против Covid-19, будет разрешено поехать в Исландию без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин, — говорится в заявлении.

Этот шаг делает Исландию одной из первых европейских стран, открывших свои границы за пределами Шенгенской зоны, которая охватывает 26 стран — большинство из 27 членов ЕС, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

С помощью новой политики Исландия надеется увеличить поток посетителей из США и Великобритании, двух крупнейших туристических рынков, которые являются лидерами в мировой кампании вакцинации.

Заболеваемость коронавирусом в Исландии в настоящее время составляет девять на 100000 человек, и почти 10 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Covid-19 официально унес 29 жизней из 6087 случаев в Исландии.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля внедряет так называемый «зеленый паспорт», который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел болезнью.