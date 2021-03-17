Со среды, 17 марта, в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД.
Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет «Украинская правда».
Отмечается, что начнет действовать принятый 16 февраля закон, которым, в частности:
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.
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Со среды, 17 марта, в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД.
Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет «Украинская правда».
Отмечается, что начнет действовать принятый 16 февраля закон, которым, в частности:
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.