Со среды, 17 марта, в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что начнет действовать принятый 16 февраля закон, которым, в частности:

восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии от 17 тысяч гривен за первый случай до 51 тысячи гривен с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай — конфискация авто;

усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия;

увеличивается штраф за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 гривен), за оставление места ДТП — с 255 до 3400 гривен с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового;

увеличивается штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять — с 510 до 3400 гривен, а повторное в течение года — 40 тысяч 800 гривен с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС);