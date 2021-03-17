На механизированную уборку дорог Центрального района собираются потратить 10,9 миллиона гривен.

Соответствующий тендер объявила администрация района 16 марта, о чем свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Речь идет о механизированной вакуумной уборке проезжей части дорог от грязи, мусора и песка до конца 2021 года. Также подрядчик должен будет вывозить убранный мусор. Согласно тендерной документации, исполнитель работ будет обслуживать 10 135 километров дорог в Центральном районе.

Ожидаемая стоимость закупки — 10 миллионов 929 тысяч 430 гривен. Начало аукциона запланировано на 24 мая.

Напомним, что недавно глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза надеется, что прогнозируемые синоптиками дожди «сделают свое дело» и помогут очистить проспект Центральный от песка, который коммунальщики высыпали в зимний период.

Чиновник сразу обозначил, что власть организует уборку улиц после того, «как погода стабилизируется». Также прозвучало, что в этом году средств на механизированную уборку улиц меньше, поэтому руководство района «более взвешенно использует эту функцию».

Также сообщалось, что администрация Ингульского района Николаева собирается потратить 10,2 миллиона гривен на уборку дорог в 2021 году.