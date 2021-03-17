В Шостке Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов готовится выпустить взрывчатое веществого нового типа.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на директора одного из дивизионов «‎Укроборонпром» Андрея Артюшенко.

Чиновник рассказал, что проект вышел на финальную стадию, а государственная программа покрыла все затраты.

— В этом году мы планируем перейти на собственное производство на этих фондах пироксилиновых порохов в объеме 20 тонн в год. То есть текущую насущную необходимость Вооруженных Сил мы уже сможем удовлетворять, — раскрыл объемы производства Андрей Артюшенко.

Пироксилиновые порохи используются в огнестрельном оружии и артиллерии, а также в твердотопливных ракетных двигателях. Преимуществом этого типа взрывчатого вещества является возможность длительного хранения при различных температурных режимах и временах года.

Ранее НикВести сообщали, что турецкие ударные вертолеты будут работать на украинских авиационных двигателях, поскольку Турция не производит аналоговые составляющие.