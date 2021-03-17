В Шостке Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов готовится выпустить взрывчатое веществого нового типа.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на директора одного из дивизионов «Укроборонпром» Андрея Артюшенко.
Чиновник рассказал, что проект вышел на финальную стадию, а государственная программа покрыла все затраты.
— В этом году мы планируем перейти на собственное производство на этих фондах пироксилиновых порохов в объеме 20 тонн в год. То есть текущую насущную необходимость Вооруженных Сил мы уже сможем удовлетворять, — раскрыл объемы производства Андрей Артюшенко.
Пироксилиновые порохи используются в огнестрельном оружии и артиллерии, а также в твердотопливных ракетных двигателях. Преимуществом этого типа взрывчатого вещества является возможность длительного хранения при различных температурных режимах и временах года.
Ранее НикВести сообщали, что турецкие ударные вертолеты будут работать на украинских авиационных двигателях, поскольку Турция не производит аналоговые составляющие.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В Шостке Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов готовится выпустить взрывчатое веществого нового типа.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на директора одного из дивизионов «Укроборонпром» Андрея Артюшенко.
Чиновник рассказал, что проект вышел на финальную стадию, а государственная программа покрыла все затраты.
— В этом году мы планируем перейти на собственное производство на этих фондах пироксилиновых порохов в объеме 20 тонн в год. То есть текущую насущную необходимость Вооруженных Сил мы уже сможем удовлетворять, — раскрыл объемы производства Андрей Артюшенко.
Пироксилиновые порохи используются в огнестрельном оружии и артиллерии, а также в твердотопливных ракетных двигателях. Преимуществом этого типа взрывчатого вещества является возможность длительного хранения при различных температурных режимах и временах года.
Ранее НикВести сообщали, что турецкие ударные вертолеты будут работать на украинских авиационных двигателях, поскольку Турция не производит аналоговые составляющие.