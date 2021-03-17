В Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Сегодня в силу вступил соответсвующий закон.

Вчера документ был опубликован в издании «Голос Украины», пишет РБК-Украина.

Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Этот закон закрепляет в украинском законодательстве определение понятия «детская порнография» и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, домогательство лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за вовлечение ребенка в участие в них.

Уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Закон также предусмотрел наказание за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Будет наказываться предложение встречи от совершеннолетнего лица, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ребенку до 16 лет для совершения в отношении его каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась.

За это грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если предложение сделали ребенку до 16 лет для вовлечения его в изготовление детской порнографии, и если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась, это будут наказывать тюрьмой на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За совершение данного преступления по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под встречей, как гласит закон, следует понимать и проведенную с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий.

Напомним, в прошлом году сотрудники киберполиции разоблачили злоумышленников, которые развращали детей, по результатам установлено 8 детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации.