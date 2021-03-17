Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В «оранжевую» попали 16 областей и Киев.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава.
В «красной» зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В Житомире уже отмечают, что в городских больницах осталось около 130 коек для пациентов с коронавирусом. При нынешних темпах распространения болезни они закончатся через неделю.
В «оранжевую» зону попали Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. За день до этого в этой зоне были лишь 11 регионов.
В Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях превышена норма госпитализаций.
В «желтой» зоне остаются Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области.
Напомним, что по состоянию на утро 17 марта в Николаевской области зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 140 человек, 12 человек умерли от последствий заболевания.
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Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В «оранжевую» попали 16 областей и Киев.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава.
В «красной» зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В Житомире уже отмечают, что в городских больницах осталось около 130 коек для пациентов с коронавирусом. При нынешних темпах распространения болезни они закончатся через неделю.
В «оранжевую» зону попали Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. За день до этого в этой зоне были лишь 11 регионов.
В Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях превышена норма госпитализаций.
В «желтой» зоне остаются Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области.
Напомним, что по состоянию на утро 17 марта в Николаевской области зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 140 человек, 12 человек умерли от последствий заболевания.