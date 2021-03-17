По состоянию на утро 17 марта в Николаевской области зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 140 человек, 12 человек умерли от последствий заболевания.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 17 марта из всех 46673 (+459) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен у 1852 (+18) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 140, всего выздоровели — 39599. Умерло всего от последствий COVID-19 — 888, за сутки — 12.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 825 человек, методом ИФА — 390.
Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток, 16 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек. По Украине привили — 9840.
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По состоянию на утро 17 марта в Николаевской области зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 140 человек, 12 человек умерли от последствий заболевания.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 17 марта из всех 46673 (+459) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен у 1852 (+18) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 140, всего выздоровели — 39599. Умерло всего от последствий COVID-19 — 888, за сутки — 12.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 825 человек, методом ИФА — 390.
Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток, 16 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек. По Украине привили — 9840.