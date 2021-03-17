По состоянию на утро 17 марта в Николаевской области зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровели 140 человек, 12 человек умерли от последствий заболевания.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 17 марта из всех 46673 (+459) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 31079 (+267)

Первомайск — 1515 (+1);

Южноукраинск — 1485 (+11);

Вознесенск — 1159 (+45);

Очаков — 905 (+23);

Арбузинский район — 559 (+1)

Баштанский район — 624;

Березанский район — 573;

Братский район — 406 (+11);

Березнеговатский район — 283 (+1);

Веселиновский район — 454 (+19);

Витовский район — 1709 (+3);

Вознесенский район — 437 (+7);

Врадиевский район — 353;

Еланецкий район — 199;

Вознесенский район — 609;

Казанковский район — 491 (+23)

Кривоозерский район — 294;

Николаевский район — 646 (+4);

Новобугский район — 426;

Новоодесский район — 1033 (+28);

Очаковский район — 412 (+13);

Первомайский район — 532;

Снигиревский район — 490 (+2).

Заболевание COVID-19 установлен у 1852 (+18) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 140, всего выздоровели — 39599. Умерло всего от последствий COVID-19 — 888, за сутки — 12.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 825 человек, методом ИФА — 390.

Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток, 16 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек. По Украине привили — 9840.