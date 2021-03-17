В течение прошедших суток, 16 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек. По Украине привили — 9840.
Об этом сообщает в официальном Telegram-канале МОЗ Коронавірус_інфо.
Всего с начала кампании по вакцинации в Украине было привито 71 923 человека.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Напомним, что в Украине первый человек завершил вакцинацию против коронавируса, то есть получил две дозы препарата.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В течение прошедших суток, 16 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек. По Украине привили — 9840.
Об этом сообщает в официальном Telegram-канале МОЗ Коронавірус_інфо.
Всего с начала кампании по вакцинации в Украине было привито 71 923 человека.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Напомним, что в Украине первый человек завершил вакцинацию против коронавируса, то есть получил две дозы препарата.