В течение прошедших суток, 16 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины получили 270 человек. По Украине привили — 9840.

Об этом сообщает в официальном Telegram-канале МОЗ Коронавірус_інфо.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине было привито 71 923 человека.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 480 прививок;

Волынская область — 130 прививок;

Днепропетровская область — 390 прививок;

Донецкая область — 640 прививок;

Житомирская область — 170 прививок;

Закарпатская область — 160 прививок;

Запорожская область — 250 прививок;

Ивано-Франковская область — 610 прививок;

Киевская область — 440 прививок;

Кировоградская область — 240 прививок;

Луганская область — 460 прививок;

Львовская область — 590 прививок;

Киев — 840 прививок;

Николаевская область — 270 прививок;

Одесская область — 450 прививок;

Полтавская область — 470 прививок;

Ровенская область — 260 прививок;

Сумская область — 340 прививок;

Тернопольская область — 600 прививок;

Харьковская область — 370 прививок;

Херсонская область — 700 прививок;

Хмельницкая область — 280 прививок;

Черновицкая область — 190 прививок;

Черниговская область — 340 прививок;

Черкасская область — 170 прививок.

Напомним, что в Украине первый человек завершил вакцинацию против коронавируса, то есть получил две дозы препарата.