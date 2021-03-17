На минувшей неделе в мире было выявлено более трех миллионов случаев заражения коронавирусом. В целом заболеваемость выросла на 10% по сравнению с предшествующими семью днями.

Об этом информирует Корреспондент.

— Новых случаев заболевания становится все больше в мире. На прошлой неделе рост составил 10%, а число заразившихся превысило 3 миллионов, — сообщили в ВОЗ.

Там также напомнили, что в начале января заболеваемость достигла пиковых значений: почти 5 миллионов новых случаев инфицирования за неделю, однако затем, во второй половине февраля, она снизилась примерно до 2,5 миллионов случаев за неделю.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 8 по 14 марта в мире были зарегистрированы 3 033 213 заразившихся и 58 698 летальных исходов. По состоянию на 14 марта всего насчитывалось 119 212 530 случаев инфицирования и 2 642 612 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 8 по 14 марта был в Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 14%), а также в Северной и Южной Америке (на 13%).

Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 14%) и Восточном Средиземноморье (на 7%), но при этом сократилась в других регионах. Общее снижение смертности в мире составило за неделю 3%.

Напомним, в Украине стремительно растет смертность от коронавируса, она уже превысила максимальные показатели осенней волны эпидемии COVID-19.