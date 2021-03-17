Глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявил о введении национального локдауна по всей стране начиная с субботы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

Локдаун вводится в связи со значительным ростом заражений по всей стране. Планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.

По словам министра, британский вариант коронавируса обнаружили уже у 52% новых больных. Адам Недзельский не исключил, что, если ситуация ухудшится, ограничения будут ужесточены к Пасхе.

Правительство Матеуша Моравецкого решило распространить ограничения, действовавшие в четырех воеводствах, в том числе в Варшаве, на всю территорию Польши. В частности, будут закрыты отели и места размещения (кроме гостиниц рабочих, а также размещения, предоставляемого в рамках деловых поездок).

Также закрываются торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Ранее сообщалось, что с пятницы 19 марта и до 28 марта во Львове вводится усиленный карантин из-за роста случаев коронавируса.