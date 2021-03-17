Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как «вражескую цель».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

«Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО...вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты», — говорится в отчете.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.