В 2020 году во время пандемии коронавируса в Украине открыли 54 тысячи новых предприятий – на 20% меньше, чем в 2019 году.

Об этом пишет Корреспондент.

Больше всего (почти 3,5 тысячи) компаний в прошлом году появилось по комплексному обслуживанию объектов: ЖЭКов, ОСМД и других обслуживающих фирм.

На 3,2 тысячи стало больше компаний, занимающихся неспециализированной оптовой торговлей, передают в Youcontrol.

— Всего в различных отраслях оптовой торговли зарегистрировалось почти пятая часть всех компаний, которые открылись в 2020-м, — отметили специалисты.

Ликвидировали с началом пандемии более 10 тысяч предприятий – это на треть меньше, чем в «докоронакризисный» год. Большая часть предприятий была закрыта в столице.

Физические лица-предприниматели также сворачивали свою деятельность. ФЛП стало меньше на 5% по сравнению с 2019 годом.

— Значительный вес во время локдауна набрали так называемые сервисы доставки, которые регистрировали своих сотрудников как ФЛП, — подчеркнули в Youcontrol.

При этом, пока рано говорить о кризисе среди малого предпринимательства. Так, в начале текущего года активную работу продемонстрировали более 1,9 миллиона ФЛП.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса и введения карантинных ограничений в Николаевской области 6341 ФЛП прекратил свою деятельность.