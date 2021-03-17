Веб-энциклопедия создает новую платную услугу для компаний, которые регулярно пользуются данными Wikipedia. Сервис окрестили Wikimedia Enterprise, он предложит новые возможности для больших корпораций — Google и Facebook.

Об этом сообщает Wired.

Корпоративные клиенты могут получать данные быстрее или отформатировать их, например, для удовлетворения своих потребностей, или получить новые возможности для их сортировки и публикации.

Многие огромные интернет-сервисы частично поддерживаются Wikipedia. Сервисы Google содержат информацию из цифровой энциклопедии, как и голосовые помощники, такие как Amazon Alexa и Apple Siri.

Поскольку веб-платформы пытаются бороться с дезинформацией, Wikipedia также превратилась в ресурс для оптимального факт-чекинга.

В заявлении команда Wikimedia Enterprise признает, что она балансирует коммерческие реалии с миссией по обеспечению свободного доступа к знаниям.

Одна из потенциальных услуг позволит компаниям отображать наиболее достоверно проверенные сообществом правки вместо самых новых, предотвращая попадание ложных или оскорбительных вандализированных статей на их собственные платформы.

— Речь идет о создании сервиса, который будет процветать на десятилетия вперед, выдержит любую бурю и действительно имеет шанс выполнить миссию, впервые задуманную 20 лет назад. Нам понадобится больше ресурсов, больше партнеров и больше союзников, если мы собираемся достичь целей, подразумеваемых в нашем заявлении о видении, — заявляет команда разработчиков Wikipedia.

Платное партнерство с крупнейшими интернет-компаниями Wikipedia начнет заключать с этого года.

Ранее НикВести сообщали, что цифровая энциклопедия «Википедия» запускает кодекс поведения - Universal Code of Conduct. Он призван сформировать унифицированные правила поведения, как для сотрудников, так и для пользователей. Кодекс также будет противостоять домагательствам.