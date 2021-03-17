Президент Джо Байден сказал, что его немецкая овчарка Мейджор работает с дрессировщиком в доме Байдена в Делавэре после инцидента с укусом в Белом доме.

Об этом он рассказал в интервью ABC.

Ведущий поинтересовался где находится собака после инцидента с агентом секретной службы США.

— Собака сейчас обучается нашим дрессировщиком дома в Делавере, — ответил президент США.

После новостей про укус пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что за обеими собаками семьи Байденов, Чемпом и Мейджором, ухаживают «друзья семьи» в Делавере, и что собаки вернутся в Белый дом «скоро». Она добавила, что собаки все еще приспосабливаются к новому окружению и новым людям. По ее словам, Мейджор «был удивлен незнакомым человеком и отреагировал таким образом, что в результате получил легкую травму».

Президент также утверждал, что Мейджор не был выслан в Делавэр в ответ на инцидент, но что переезд был ранее запланирован с учетом предстоящего графика первой семьи.

— Он собирался домой. Я не прогонял его домой. Джилл собиралась отсутствовать четыре дня. Я собирался отсутствовать два дня, поэтому мы отвезли его домой, — сказал Джо Байден.

Мейджор, немецкая овчарка, усыновленная Байденами из приюта в Делавере в 2018 году, неоднократно демонстрировала возбужденное поведение, в том числе прыгала, лаяла и рычала на сотрудников службы безопасности.

Отметим, овчарка Джо Байдена официально вступила в должность «первой собаки США». Статус получила на три дня раньше своего хозяина.

Напомним, осенью прошлого года компьютерная томография, которую Джо Байден сделал после растяжения ноги на прогулке с собакой, показала трещины в костях. В течение нескольких недель ему пришлось ходить в специальном ботинке.