На Одесчине сформировали национальный природный парк «Куяльницкий» на территории Березовского и Одесского районов.

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Это позволит сохранить природные комплексы и объекты в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую оздоровительную, историко-культурную и научную ценность. А также обеспечит развитие Куяльницкого лимана как туристического объекта.

В парк передадут 10801 га земель государственной и коммунальной собственности:

3491 га в постоянное пользование;

7311 га включаются в его территорию без изъятия у землепользователей.

Куяльницкий лиман известен как важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включен в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов Черноморского региона Украины. Здесь есть месторождение лечебных грязей и минеральных вод.

Куяльницкий лиман признан курортом государственного значения — Куяльник. Парк расположен в пределах территории Изумрудной сети Европы.

Напомним, австрийский архитектор Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта Коблево.