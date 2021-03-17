На Одесчине сформировали национальный природный парк «Куяльницкий» на территории Березовского и Одесского районов.
Об этом передает пресс-служба Кабмина.
Это позволит сохранить природные комплексы и объекты в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую оздоровительную, историко-культурную и научную ценность. А также обеспечит развитие Куяльницкого лимана как туристического объекта.
В парк передадут 10801 га земель государственной и коммунальной собственности:
Куяльницкий лиман известен как важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включен в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов Черноморского региона Украины. Здесь есть месторождение лечебных грязей и минеральных вод.
Куяльницкий лиман признан курортом государственного значения — Куяльник. Парк расположен в пределах территории Изумрудной сети Европы.
Напомним, австрийский архитектор Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта Коблево.
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На Одесчине сформировали национальный природный парк «Куяльницкий» на территории Березовского и Одесского районов.
Об этом передает пресс-служба Кабмина.
Это позволит сохранить природные комплексы и объекты в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую оздоровительную, историко-культурную и научную ценность. А также обеспечит развитие Куяльницкого лимана как туристического объекта.
В парк передадут 10801 га земель государственной и коммунальной собственности:
Куяльницкий лиман известен как важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включен в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов Черноморского региона Украины. Здесь есть месторождение лечебных грязей и минеральных вод.
Куяльницкий лиман признан курортом государственного значения — Куяльник. Парк расположен в пределах территории Изумрудной сети Европы.
Напомним, австрийский архитектор Лаура Шпинадель презентовала четыре возможных варианта развития курорта Коблево.