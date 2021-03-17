Представители ВОО «Союз потребителей Украины» проверили сеть супермаркетов «Мида» в Николаеве.

Об этом шла речь в сюжете «Объектив» на НИС-ТВ.

Исполнительный директор организации Максим Несмиянов обнаружил в супермаркете ряд нарушений. Он выяснил, что покупателей обвешивают, так как весы показывают погрешность в 5%.

— Производитель продает 500 грамм, а супермаркет — 512, 12 грамм, получается, с каждого покупателя, это незаконно, — объяснил Максим Несмиянов.

Еще одной проблемой магазина оказалось отсутствие конечного срока годности на некоторых продуктах, в частности, и в отделе сыров. Чтобы снова предоставить продукции товарный вид, работники иногда срезают образовавшуюся от неправильного хранения плесень, поэтому при выборе сыра рекомендуется обращать внимание на подозрительные срезы.

Нарушения по части документации зафиксировали в отделе кулинарии, а именно — неполадки с заборным листом, в котором должна быть указана вся необходимая информация о продуктах.

— Есть артикул товара, наименование и вес, все. А должно быть расписано название, артикул, вес, когда было сделано по времени, сколько срок реализации. Это не заборный лист, это документы какой-то внутренней отчетности, — сделал замечание директор «Союза потребителей Украины».

Как отмечают в сюжете, из-за пренебрежения правилами хранения продукции потребитель может попасть в больницу, однако доказать вину супермаркета будет проблематично. Это возможно, только если несколько пострадавших людей готовы подать коллективную жалобу.

В супермаркете пообещали обратить внимание на все замечания и принять меры.

Напомним, 16 марта в одном из магазинов Ингульского района Николаева налоговики совместно с полицией обнаружили незаконную торговлю алкоголем и табачными изделиями.