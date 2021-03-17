Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила проведение футбольных матчей в Киеве со зрителями до стабилизации эпидемиологической ситуации в столице Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Запрет касается также международных соревнований, поэтому «Шахтер» завтра примет «Рому» в Лиге Европы при пустых трибунах.

— В столице ситуация с распространением болезни – тяжелая. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке, — говорится в сообщении. — При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить, — сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Изначально планировалось, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Ромой» посетят не более 14 тысяч зрителей. Ранее в столице Украины «горняки» играли со зрителями с «Маккаби» Тель-Авив (1:0), а «Динамо» при болельщиках принимало в Лиге Европы «Брюгге» (1:1) и «Вильярреал» (0:2).

«Шахтер» примет «Рому» в Киеве завтра в 19:55. В первом матче «горняки» проиграли со счетом 0:3.

Напомнми, за прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, 5467 пациентов выздоровели.