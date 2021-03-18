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Министерство обороны Украины подписало новый договор с государственным Харьковским конструкторским бюро Морозова. Контракт на поставку 75 новых бронированных машин включает две версии транспорта: колесный бронетранспортер БТР-4Э и модернизированную амфибийную конфигурацию для морпехов.
Об этом сообщает Defence Blog.
Контракт также будет включать неуказанное количество командирских и специальных машин. Новая версия-амфибия отличается повышенной огневой мощью, живучестью и маневренностью по сравнению с базовой версией БТР-4. Усовершенствованная версия оснащена амфибийным комплектом, позволяющим использовать машину для морских операций. Новый бронированный автомобиль-амфибия может плавать в море и преодолевать водные преграды без каких-либо изменений конфигурации.
БТР-4Э будет обладать наземной подвижностью и скоростью, аналогичными боевым машинам БТР-3 и БТР-4 во время длительных операций на берегу, и будет иметь возможность оказывать непосредственную огневую поддержку пехоте в операциях.
Напомним, в Шостке Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов готовится выпустить взрывчатое веществого нового типа.
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Министерство обороны Украины подписало новый договор с государственным Харьковским конструкторским бюро Морозова. Контракт на поставку 75 новых бронированных машин включает две версии транспорта: колесный бронетранспортер БТР-4Э и модернизированную амфибийную конфигурацию для морпехов.
Об этом сообщает Defence Blog.
Контракт также будет включать неуказанное количество командирских и специальных машин. Новая версия-амфибия отличается повышенной огневой мощью, живучестью и маневренностью по сравнению с базовой версией БТР-4. Усовершенствованная версия оснащена амфибийным комплектом, позволяющим использовать машину для морских операций. Новый бронированный автомобиль-амфибия может плавать в море и преодолевать водные преграды без каких-либо изменений конфигурации.
БТР-4Э будет обладать наземной подвижностью и скоростью, аналогичными боевым машинам БТР-3 и БТР-4 во время длительных операций на берегу, и будет иметь возможность оказывать непосредственную огневую поддержку пехоте в операциях.
Напомним, в Шостке Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов готовится выпустить взрывчатое веществого нового типа.