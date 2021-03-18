Ученые в США установили, как мутации коронавируса в британском, южноафриканском и бразильском штаммах влияют на его заразность.

Об этом сообщает портал Medical Xpress, передает Корреспондент.

Исследование проводила группа ученых во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы. Они показали, как меняется структура белка-шипа при мутации D614G, переносимой всеми тремя вариантами, и показали, почему эти штаммы способны распространяться быстрее.

— Ученые обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2. В результате более функциональные шипы доступны для связывания с рецепторами ACE2 наших клеток, что делает вирус более заразным, — говорится в публикации.

В исходном коронавирусе S-белки связывались с рецептором ACE2, а затем резко меняли форму, сворачиваясь сами по себе, что позволяло вирусу сливать свою мембрану с мембранами клеток человека и проникать внутрь.

В то же время, шипы иногда преждевременно меняли форму и распадались, прежде чем вирус успевал связываться с клетками. Это одновременно замедляло распространение вируса, но изменение формы также затрудняло работу иммунной системы.

Как обнаружили ученые, в мутантных шипах мутация D614G не только стабилизирует белок-шип, но и заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2. При этом то, что шипы в новых штаммах менее склонны к преждевременному распаду, делает вирус в целом более заразным. Так, из-за нестабильности формы в исходном варианте коронавируса функциональным было около 50% белков-шипов.

— В вариантах D614G у вас может быть 90% функциональных, поэтому, даже если они не связываются так же хорошо, вероятность того, что у вас будет инфекция, выше, — пояснили ученые.

Исследователи также добавили, что для большей эффективности модернизированные вакцины на основе белка-шипа коронавируса (в частности, препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson) должны включать код его мутантного варианта.

Напомним, ещё в двух областях Украины обнаружили «британский» штамм коронавируса, который называют более заразным, чем другие.