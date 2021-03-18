В Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает РБК-Украина.
Процедура позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько человек столкнулись с вирусом.
Роман Родына добавил, что часть населения могло переболеть COVID-19 бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.
— Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно, — пояснил директор ЦОЗ.
Как сообщалось ранее, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумь Сваминатан отмечает, что сейчас менее 10% населения Земли выработали антитела к коронавирусу, а вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.
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В Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает РБК-Украина.
Процедура позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько человек столкнулись с вирусом.
Роман Родына добавил, что часть населения могло переболеть COVID-19 бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.
— Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно, — пояснил директор ЦОЗ.
Как сообщалось ранее, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумь Сваминатан отмечает, что сейчас менее 10% населения Земли выработали антитела к коронавирусу, а вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.