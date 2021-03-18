Космическая обсерватория Чандра обнаружила квазар PJ352−15, который может оказаться одним из самых больших и далеких объектов подобного типа, который когда-либо видели астрономы.

Об этом сообщает Новое Время.

Сверхмассивная черная дыра, к которой относится этот квазар, находится в центре молодой галактики. Он примерно в миллиард раз массивнее Солнца и является одним из самых мощных квазаров, которые когда-либо наблюдались после Большого взрыва.

Релятивистские джеты — узкие струи плазмы, которые выделяет квазар, разлетающиеся на околосветовой скорости — протянулись от центра небесного тела на 160 тысяч световых лет. Это более чем в полтора раза больше, чем диаметр всего нашего Млечного Пути, пишет The New Web.

Астрономы не уверены, как сверхмассивные черные дыры могли так быстро расти в ранней Вселенной, и PJ352−15 может помочь ответить на этот вопрос. Предыдущий «рекорд» по их протяженности для квазаров первого миллиарда лет жизни Вселенной составлял всего 5 тысяч световых лет.

Ранее российско-европейский космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 сфотографировал на Марсе огромные смерчи.