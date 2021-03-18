По состоянию на 18 марта в школах Николаева коронавирусом болеют 586 человек, в детских садах города — 42 человека.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Николаевского городского совета.

Количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в учреждениях дошкольного образования составляет 42 человека, из которых 38 работников и 4 ребенка.

При этом количество контактных лиц составляет 339 человек, их них детей — 306, работников — 33.

На самоизоляции находится 22 группы в 13 учреждениях дошкольного образования: детсад № 1 (2 группы); детсад № 2 (1 группа); детсад № 10 (1 группа); детсад № 22 (1 группа); детсад № 49 (1 группа); детсад № 59 (1 группа); детсад № 79 (4 группы); детсад № 83 (1 группа); детсад № 92 (2 группы); детсад № 95 (1 группа); детсад № 123 (2 группы); детсад № 139 (3 группы); детсад № 143 (2 группы).

Количество заболевших COVID-19 в школах города — 586 человек, из них детей — 412, персонала — 174.

При этом количество контактных лиц составляет 5969 человек, из них детей — 5866, персонала — 103.

На самоизоляции находятся 114 классов начальной школы. В частности, школы № 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27,29, 31 , 35, 36, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 59, 61, 65, а также Николаевский муниципальный колледж и Академия детского творчества.

Кроме этого 14 школ на сегодняшний день находятся на дистанционном обучении во всех классах (гимназии №2, 3, 4, 41, а также Украинская гимназия; лицеи №1, 2, классический лицей, юридический лицей, морской лицей, Академия детского творчества; школы № 1, 3 , 27).

Напомним, что за прошлые сутки в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 2619 человек.