Суд в Мукачево оштрафовал пользователя Facebook на 51 гривну за оскорбления другого пользователя в соцсети.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на решение Мукачевского горрайонного суда от 9 марта.

Описывается, что инцидент произошел 24 января 2021 года. Один из пользователей в Facebook высказывался нецензурной бранью, оскорблял и угрожал физической расправой другому человеку.

В судебном заседании первый пользователь признал свою вину, а потерпевший сказал, что претензий к комментатору не имеет.

По статье 173 Административного кодекса (мелкое хулиганство) пользователю соцсети присудили штраф в 51 гривну и судебный сбор в 454 гривны.

Кроме того, недавно суд в Чернигове оштрафовал местного жителя на 14 тысяч 450 гривен за лайки чужих постов в социальной сети «Одноклассники», передают «Ґрати».

По данным следствия, мужчина лайкнул посты своей знакомой из Донецкой области, где речь шла о призывах свергнуть Владимира Зеленского с поста президента, а также о призывах к физической расправы над Зеленским и другими политиками. Посты, которые человек лайкнул, автоматически появлялись в его ленте.

Обвиняемый свою вину признал и сказал, что лайкнул посты знакомой из-за того, что считал их «актуальными». Также он заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается.

Напомним, что из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных пользователей Facebook выплатит в Канаде 9,5 миллионов долларов штрафа (около 7 миллионов долларов США).