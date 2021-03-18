Одна из самых загрязненных стран в мире — Индия не сможет перейти на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия.

Об этом передает Bloomberg.

Густонаселенная страна с 1,4 миллиардами жителей стремится к быстрым темпами экономического роста, однако он произойдет только при ускорении темпов индустриализации отсталых районов, тогда выростет и спрос на энергию, большую часть которой Индия получает из сожжения угля.

— Мир не сможет достичь своих целей по остановке глобального потепления, если Индия не сможет сократить выбросы углерода, а Индия не изменит свою траекторию прямо сейчас, — сказал депутат Джаянт Синха, член партии премьер-министра Нарендры Мори.

Реформирование электроэнергетического сектора Индии является ключом к снижению выбросов. Возобновляемые источники энергии уже внедряются в систему, в которой уголь в настоящее время используется почти для 70% выработки электроэнергии. С момента вступления премьер-министра Нарендры Моди в должность в 2014 году мощность солнечной и ветровой энергии увеличилась примерно до 93 гигаватт.

Индии также необходимо будет отремонтировать свои убыточные распределительные предприятия, выделить больше земли для ветряных и солнечных электростанций и поддержать развитие дополнительных сетей передачи. Ей придется уравновесить свои усилия по созданию возобновляемых источников энергии и желание снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Всего три вида топлива удовлетворяют около 80% потребности Индии в энергии: уголь, нефть и твердая биомасса, такая как дрова, отходы животноводства и древесный уголь. Для изменения этого сочетания потребуется больше, чем просто построить больше возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что использование угля вырастет, даже если Индия прекратит строительство новых электростанций. Это потому, что существующие угольные электростанции вырабатывают намного меньше энергии, чем требует развивающаяся страна с миллионами домохозяйств. Десятки миллионов домов по-прежнему полагаются на дешевое топливо из биомассы для приготовления пищи, к тому же в последние пару лет были сокращены субсидии для перевода их на более чистые баллоны со сжиженным нефтяным газом.

С 2000 года потребление энергии в Индии увеличилось вдвое, так как сотни миллионов граждан подключили электричество, и, по прогнозам, потребление в стране резко возрастет. Оно будет стимулироваться как промышленностью, так и домашними хозяйствами, обладающими бытовой техникой, включая кондиционеры, холодильники и обогреватели, для работы которым требуется электроэнергия.

Ранее НикВести сообщали, что последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19.