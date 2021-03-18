Член совета Нью-Йорка Бен Каллос рассказал, что в прошлом месяце он «с ужасом наблюдал», как городская полиция отреагировала на ситуацию с заложниками в Бронксе, используя дистанционно управляемую роботизированную собаку, оснащенную камерами наблюдения. Поэтому он решил внести законопроект, запрещающий полиции владеть или управлять вооруженными роботами.

Об этом сообщает Wired.

Законопроект Каллоса не запрещал бы невооруженных служебных роботов, таких как Digidog - роботизированную собаку с камерами, только роботов с оружием. Но эксперты по робототехнике и специалисты по этике говорят, что он уловил опасения по поводу растущей милитаризации полиции и их растущий доступ к сложным роботам через частных поставщиков.

— Я не думаю, что кто-то ожидал, что прямо сейчас они будут использоваться полицией Нью-Йорка. меня нет проблем с использованием робота для обезвреживания бомбы, но это должно быть правильное использование инструмента и подходящие обстоятельства, — говорит Бен Каллос.

Патрик Лин, директор группы по этике и новым наукам Калифорнийского политехнического университета обеспокоен тем, что повышенная доступность полиции к роботам может привести к непредвиденным результатам и опасным инцидентам.

— Несмертельные роботы вполне могут превратиться в смертоносных. Роботы могут спасти жизнь полиции, и это хорошо. Но мы также должны быть осторожны, чтобы полиция не стала более агрессивной, — предостерегает ученый.

Отсутствие единого федерального закона, рост числа частных поставщиков, поставляющих роботов, и растущая милитаризация полиции настораживают экспертов в области уголовного правосудия и робототехники. Они планируют рассмотреть закон на запрет использования вооруженных роботов как можно быстрее.

— Целью любой технологии должно быть снижение вреда и деэскалация. Почти всегда полицейский утверждает, что они защищаются, используя смертоносную силу. Однако робот не имеет права на самооборону. Так чем оправдывать применение им смертоносной силы, — отмечает робототехник и профессор Питер Асаро.

Напомним, робот-хирург Da Vinci впервые прооперировал ребенка во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Операцию без единого разреза сделали 13-летней девочке с патологией кишечника.