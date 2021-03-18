Компания Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения против новых вариантов коронавируса. Они могут понадобиться для решения проблемы мутации вируса.
Об этом заявил 18 марта на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горский, передает Reuters.
Производитель лекарств, который в прошлом месяце получил в США разрешение на использование своей однодозовой вакцины, ранее заявлял, что разрабатывает вакцину второго поколения, которая будет нацелена на южноафриканский вариант COVID-19.
J&J также работает над двухдозовой версией вакцины.
— Мы можем оказаться в ситуации, когда может понадобиться усилитель для сохранения долговечности (защиты от вируса). Или, возможно, понадобится следующая производная текущей вакцины для устранения этих вариантов (мутированных версий коронавируса - ред.) по мере их развития, — сказал Алекс Горский.
Ранее сообщалось, что норвежские ученые нашли связь между AstraZeneca и тромбозом.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Компания Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения против новых вариантов коронавируса. Они могут понадобиться для решения проблемы мутации вируса.
Об этом заявил 18 марта на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горский, передает Reuters.
Производитель лекарств, который в прошлом месяце получил в США разрешение на использование своей однодозовой вакцины, ранее заявлял, что разрабатывает вакцину второго поколения, которая будет нацелена на южноафриканский вариант COVID-19.
J&J также работает над двухдозовой версией вакцины.
— Мы можем оказаться в ситуации, когда может понадобиться усилитель для сохранения долговечности (защиты от вируса). Или, возможно, понадобится следующая производная текущей вакцины для устранения этих вариантов (мутированных версий коронавируса - ред.) по мере их развития, — сказал Алекс Горский.
Ранее сообщалось, что норвежские ученые нашли связь между AstraZeneca и тромбозом.