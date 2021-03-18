Компания Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения против новых вариантов коронавируса. Они могут понадобиться для решения проблемы мутации вируса.

Об этом заявил 18 марта на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горский, передает Reuters.

Производитель лекарств, который в прошлом месяце получил в США разрешение на использование своей однодозовой вакцины, ранее заявлял, что разрабатывает вакцину второго поколения, которая будет нацелена на южноафриканский вариант COVID-19.

J&J также работает над двухдозовой версией вакцины.

— Мы можем оказаться в ситуации, когда может понадобиться усилитель для сохранения долговечности (защиты от вируса). Или, возможно, понадобится следующая производная текущей вакцины для устранения этих вариантов (мутированных версий коронавируса - ред.) по мере их развития, — сказал Алекс Горский.

Ранее сообщалось, что норвежские ученые нашли связь между AstraZeneca и тромбозом.