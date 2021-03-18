Пандемия коронавируса продолжает доминировать в социальной жизни Бельгии и столице страны, проявлением чего стало очередное «одевания» символа Брюсселя — статуи «Писающий мальчик», в противоэпидемический костюм и защитную маску.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на бельгийское издание VRT.

— Manneken Pis, небольшая статуя маленького мальчика, писающего водой, которая обычно привлекает многих туристов в Брюсселе, получила новый костюм. Этот наряд , 1 054-ый в «гардеробе» брюссельской достопримечательности, состоит из пластикового костюма для защиты от вредных веществ, госпитальной обуви, красных защитных перчаток, защитной маски FFP2, поясного ремня с небольшим футляром для санитайзеров, — говорится в публикации.

Как отмечается, такую одежду статуя получила в честь первой годовщины локдауна, который был объявлен в Бельгии после начала пандемии COVID-19.

Как шутят авторы публикации, «брюссельский мальчик» без дополнительных напоминаний четко придерживается «социальной дистанции» — не менее 1,5 метра до ближайшего туриста, если такие появляются вокруг.

Между тем, по сообщению этого же издания, как и прогнозировали ключевые эпидемиологи Бельгии, сегодня средний показатель ежедневных заболеваний превысил 3000 новых случаев в день.

— В течение недели в среднем 3 052 человека получили в Бельгии положительный тест на коронавирус, что на 29 процентов больше, чем неделю назад. В среднем в больницы ежедневно попадали 175 пациентов с COVID-19 (+16 процентов). Всего в больницах находится 2 121 больной коронавирусом, из них 534 (+12 со вчерашнего дня) — в отделениях интенсивной терапии, 282 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — сообщает VRT.

По состоянию на 16 марта 832 140 человек получили первую прививку вакциной против СОVID-19, 400 980 - уже получили вторую дозу вакцины.

Напомним, в прошлом году в Бразилии на всемирно известной статуе Христа-Спасителя устроили световое шоу, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.