Правительство Франции анонсировало жесткий локдаун на территории 16 департаментов страны, включая Париж, ввиду сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление премьер-министра страны Жана Кастекса.

Под новые ограничения попадают такие регионы страны для О-де-Франес, Иль-де-Франс, а также департаменты Сена Приморская, Эр и Приморские Альпы.

В целом эти ограничения затрагивают 21 миллион людей — почти треть населения Франции.

Глава французского правительства отметил, что цифры явно указывают на начало третьей волны эпидемии, а карантин выходного дня, который действовал в отдельных департаментах несколько недель, имел реальное влияние, но оказался недостаточным.

Новые ограничения начнут действовать с пятницы, 19 марта, и продлятся как минимум 4 недели. Должны будут закрыться почти все магазины, торгующие второстепенными товарами - кроме книжных и магазинов музыкальных товаров. Школы, впрочем, в общем порядке не закрывают.

Людям будет запрещено выходить на прогулки или занятия спортом дальше, чем в 10 километрах от места проживания. Также запрещают передвижения между регионами, за исключением уважительных рабочих или семейных обстоятельств.

Кроме того, французский премьер также объявил, что со следующей субботы на всей территории страны сокращают комендантский час — он будет действовать не с 18, а с 19 часов.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайший месяц Франции предстоит «тяжелый период» в борьбе с коронавирусом.