Одна из крупнейших в мире социальных сетей Facebook решила создать новую версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.

Об этом сообщает «Обозреватель», ссылаясь на западные СМИ.

Как заявил представитель Facebook Джо Осборн, разработчики стремятся передать свои популярные продукты в руки следующего поколения интернет-пользователей.

— Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое, — пояснил он.

Известно, что аналогичная технология уже существует в самом Facebook — Messenger Kids. Она является версией основного приложения для обмена сообщениями в соцсети, но только для подростков. Там тоже есть возможности родительского контроля. Правила Instagram также предусматривают ограничения по возрасту — пользователь должен быть старше 13 лет.

— Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как это сделали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Instagram запретит взрослым писать детям, которые на них не подписаны.