Николаев второй год подряд попал в топ-10 претендентов на звание Молодежной столицы Украины.

Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.

Наблюдательный совет конкурса «Молодежная столица Украины» по итогам первого тура определил 10 финалистов:

Винница Ивано-Франковск Луцк Мариуполь Николаев Одесса Острог Умань Хмельницкий Черновцы

«Это результат совместной работы общественных организаций, студенческого самоуправления, бизнеса, местных властей, активистов и всех причастных!», — прокомментировал начальник управления молодежной политики Николаевского горсовета Александр Рябенко.

Финал состоится 20 апреля 2021 года (при условии отсутствия карантинных ограничений). Команды от городов-финалистов будут приглашены в Киев, где они будут выступать с презентациями собственного видения развития молодежной политики.

Отметим, что в прошлом году Николаев также вошел в десятку финалистов. В итоге Молодежной столицей 2020 года был избран город Тернополь.