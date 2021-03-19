Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило испытания двигателей ракеты миссии «Артемида». В ее рамках Соединенные Штаты вновь должны доставить своих астронавтов на Луну до 2024 года.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию NASA.

Аэрокосмическое агентство смоделировало запуск, запустив двигатели основной ступени ракеты Space Launch System (SLS), когда она была закреплена на башне в космическом центре Стеннис в Миссисипи.

Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний. Завершение работы сотрудники NASA встретили аплодисментами. Многие аэрокосмические фирмы уже поздравили NASA с успешным завершением испытаний.

Предыдущий январский тест завершился примерно через минуту. В то же время инженерам нужно было как минимум 4 минуты для сбора достаточного количества данных.

Ожидается, что далее систему космического запуска отправят в Космический центр Кеннеди во Флориде для интеграции с космическим кораблем Orion компании Lockheed Martin.

Напомним, что марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.