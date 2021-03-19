Силы специальных операций Украины и Литвы вместе тренировались в Карпатах для отработки уничтожения вражеских целей.

Об этом сообщает пресс-служба ССО ВС Украины.

В основу сценария обучения лягло гипотетические действия марионеточных боевиков, которые в рамках гибридной войны пытаются отделеть украинские территории.

— Сценарий учений хорошо знаком украинском за 2014-м годом: на территории страны происходит акт гибридной агрессии, контролируемая государством-агрессором группа боевиков расшатывает ситуацию в определенных регионах и пытается захватить территории, заявляя об их «независимости». Государство должно реагировать мгновенно. Решено действовать «хирургически», проведя специальную операцию по ликвидации главарей боевиков, базирующихся в карпатских горах. В район задачи направляют тактические группы Сил специальных операций, — сообщает пресс-служба ССО о ходе тренировки.

Прибыв на место,бойцы сил специальных операций использовали так называемую «серую тактику». На несколько недель один из отелей в карпатских горах превратили в скрытый штаб объединенной тактической группы. Ежедневные выходки проходят под прикрытием: «туристы» не привлекают лишнего внимания, занимаются с инструкторами, приобретают мастерство владения горными лыжами.

Операторы постоянно изучали угрозы, с которыми могут столкнуться в горах. Инструкторы проводят лекции, посвященные лавинной безопасности, средствам первой помощи, объясняли как уберечься от гипотермии и минимизировать последствия переохлаждения, обучали пользоваться горным оборудованием и правильно планировать содержание своего рюкзака.

Доподготовка в горах продолжалася не только на «гражданских» трассах. Неоднократно операторы выходят на комплексные занятия за много километров от людных мест. Горы постоянно встречали группу переменчивой погодой: всего за несколько минут ясная солнечная погода могла смениться плотным туманом.

Группа отрабатывала технику скитур — передвижение на лыжах по пересеченной местности, на неподготовленных склонах, с постоянными подъемами и спусками. Инструкторы обучали воинов определять степени лавинной безопасности на горных участках. И соответственно, правильно планировать свои дальнейшие действия.

— Очень важно, что мы тренируемся на равных — это работа по принципу «локоть к локтю». В таких условиях и возникает настоящее SOF-братство. Обучение JCET- это яркий пример того, что мы вошли в закрытый элитный клуб настоящих мужчин, — рассказал один из украинских бойцов.

На таких учебных выходах бойцы ССО ВСУ также отрабатывали и элементы своей основной задачи по уничтожению ядра вражеской группировки.

Во время этого этапа воины провели занятия по эвакуации условного раненого после оказания первой помощи. Для этого пострадавшего закрепили в носилках, к которым подстроили альпинистские веревки. Операторы заняли места вокруг ношив, образуя «паука» и перевезли раненого в определенную безопасную точку.

Ранее НикВести сообщали, что подразделение ССО Украины войдет в Силы реагирования НАТО, сейчас его готовят к проверке уровня подготовки NEL-1.