На Буковине перехватили двух коррумпированных сотрудников Госпогранслужбы, они требовали у местного жителя взятку в 1300 долларов.

Об операции сообщается на сайте Госпограслужбы.

«Нечистые на руку» правоохранители требовали у местного жителя денежное вознаграждение в размере 1,3 тысячи долларов. Половину он должен был принести наличными, а вторую перевести на банковскую карту одного из сотрудников.

Инспекторов задержали во время передачи денежных средств. Продолжаются следственные действия. Открыты уголовные производства по части 1 статьи 204 УК Украины, части 1 статьи 364 УК Украины, части 3 статьи 368 УК Украины и части 3 статьи 369 УК Украины.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.