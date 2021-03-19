Престижную премию в мире архитектуры – премию Прицкера получили архитекторы из Франции Анна Лакатон и Жан-Филипп Вассаль. Ранее они взяли заказ на изменение облика площади в Бордо, но после проверки решили оставить все как есть.

О победилях этого года сообщает официальный сайт премии.

Архитекторы взяли заказ на реконструкцию площади в городе Бордо в 1996 году, но после изучения местности поменяли свои планы.

— При первом посещении мы почувствовали, что это место уже очень красиво, потому что оно подлинное, без изысков. В нем наблюдалась красота очевидного, необходимого, достаточного. Ее смысл ясен. Кажется, что люди здесь как дома, в атмосфере гармонии и спокойствия, которая формировалась на протяжении многих лет. Мы долго там наблюдали за происходящим. Мы поговорили с некоторыми из живущих около площади. Затем мы задались вопросом о девелоперском проекте на этой площади в целях приукрашивания. К чему относится понятие «украшение»? Речь идет о замене одного материала покрытия на другой, деревянной скамейки на каменную, на более современный дизайн или поменять торшеры? Но это ничего не поменяет. Никакие приукрашивания и изменения не были уместными для этой площади, — вспоминают партнеры.

Анна Лакатон и Жан-Филипп Вассаль основали бюро Lacaton & Vassal в Париже в 1987 году и с тех пор создали тысячи новых зданий и проектов. Более трех десятилетий они разрабатывали частное и социальное жилье, культурные и академические учреждения, общественные пространства и стратегии городского планирования.

Анна Лакатон — доцент кафедры архитектуры и дизайна Швейцарского федерального технологического института ETH Zurich и приглашенный профессор Мадридского политехнического университета, магистр жилищного строительства. Она была приглашенным профессором Делфтского технологического университета и Высшей технической школы Нюрнберга Георга Симона Ома, была критиком дизайна в архитектуре и приглашенным председателем Кензо Танге в области архитектуры и городского планирования в Гарвардской высшей школе дизайна. Она входила в состав жюри LafargeHolcim Awards для Европы в 2017 году, а в этом году станет членом жюри 2021 года.

Жан-Филипп Вассаль — адъюнкт-профессор Берлинского университета, ранее преподававший в Техническом университете Берлина, школе искусств Питера Беренса Университета прикладных наук и Высшей национальная школа архитектуры Бордо. Он был главой жюри LafargeHolcim Awards, Europe в 2014 году и членом жюри в 2008 и 2011 годах.

Их архитектурное бюро, Lacaton & Vassal, было награждена премиями Trienal de Lisboa и Fundació Mies van der Rohe, а также премией Европейского Союза в области современной архитектуры в 2019 году вместе с Frédéric Druot Architecture и Christophe Hutin Architecture за преобразование 530 жилых домов в Гранд-парке, Бордо.

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