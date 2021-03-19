18 марта конкурсная комиссия определила проекты, разработанные общественными организациями в рамках городской программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, которые профинансируют за счет городского бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Члены конкурсной комиссии из 19 предложений поддержали 16:

Проект «Счастливый в своей профессии: психолого-педагогическая адаптация молодых педагогов» от ОО «Институт развития образовательных инициатив «Синергия» — 946 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 15 041 гривен;

Проект «Витовскиеигры» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 926 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 10 тысяч гривен;

Проект «Школа муниципального права» от ОО «Центр политического обучения» — 904 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 6 195 гривен;

Проект Фестиваль занимательной науки «Дискавери фест» от ОО «Николаевский исследовательско-аналитический центр» — 859 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 9 480 гривен;

Проект «СТУК николаевских сердец» от ОО «Федерация любительских николаевских театров — ФАМТ» — 856 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 10 тысяч гривен;

Проект Молодежный фестиваль уличных культур и видов спорта «Skills — Скилз» от ОО «Николаевский исследовательско-аналитический центр» — 846 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 23 080 гривен;

Проект Уроки парламентаризма «Мы — законодатели» от ОО «Центр молодежной деятельности» — 829 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 4 345 гривен;

Проект «Поход в долину скифских царей» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 817 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 13 450 гривен;

Проект «Ярмарка-квест «Мама, папа, я — счастливая семья» от ОО «Рассвет мечты» — 789 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 6 321 гривен;

Проект «Фестиваль «ЭКОМ» от ОО «Бизнес Трансформация» — 778 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 21 522 гривен;

Проект «Клуб общественных дебатов» от ОО «ГОРОД 2050» — 769 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 6 300 гривен;

Проект «Николаев — город туристический» от ОО «Центр политического обучения» — 716 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 35 тысяч гривен;

Проект «Экономическое образование для молодежи города» от ОО «Правозащитное объединение «Ты ж юрист» — 715 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 7 835 гривен;

Проект «Турнир по современному спортивному бою на мечах» от ОО «Правозащитное объединение «Ты ж юрист» — 705 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 11 тысяч гривен;

Проект «Экопросветительский проект: спасение парка Дружба — зеленого сокровища Николаева» от ОО «Кинбурн» — 704 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 тысяч гривен;

Проект «Здоровое поколение» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 642 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств — 5 тысяч гривен.

Общая сумма финансовой поддержки проектов за счет бюджетных средств в первом конкурсе 2021 года составляет 194 569 гривен.

Проекты, которые не были поддержаны конкурсной комиссией:

Проект «Тропа» от ОО «Николаевский клуб путешественников» — 706 баллов

Проект «Эко-отдых» от ОО «Развитие Украины» — 643 балла

Проект «Защита дикой природы глазами молодежи» от ОО «Кинбурн» — 605 баллов

Во время заседания конкурсной комиссии было принято решение о реализации проектов только при соблюдении противоэпидемических мероприятий, а в случае изменения условий карантина (усиление) организаторы мероприятия обязуются переформатировать проведение мероприятий.

Ранее сообщалось, что Николаев второй год подряд попал в топ-10 претендентов на звание Молодежной столицы Украины.