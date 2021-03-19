Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о дополнительных поставках СОVID-вакцин в Украину. Он сказал, что к концу марта — в начале апреля в рамках COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca.
Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.
Максим Степанов отметил, что 18 марта провел встречу с представителем фонда ЮНИСЕФ в Украине.
— Я получил заверения, что до конца марта — начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тысяч доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1-1,2 миллиона доз производства этой компании, кроме того — еще вакцины компании Pfizer, — сказал министр.
По его словам, также ожидается поставка уже законтрактованной вакцины американской компании Novovax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.
Кроме того, ожидается еще дополнительная партия вакцин AstraZeneca Covishield.
— 1,5 миллиона доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, — прим.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech, — добавил он.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о дополнительных поставках СОVID-вакцин в Украину. Он сказал, что к концу марта — в начале апреля в рамках COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca.
Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.
Максим Степанов отметил, что 18 марта провел встречу с представителем фонда ЮНИСЕФ в Украине.
— Я получил заверения, что до конца марта — начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тысяч доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1-1,2 миллиона доз производства этой компании, кроме того — еще вакцины компании Pfizer, — сказал министр.
По его словам, также ожидается поставка уже законтрактованной вакцины американской компании Novovax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.
Кроме того, ожидается еще дополнительная партия вакцин AstraZeneca Covishield.
— 1,5 миллиона доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, — прим.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech, — добавил он.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.