Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о дополнительных поставках СОVID-вакцин в Украину. Он сказал, что к концу марта — в начале апреля в рамках COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Максим Степанов отметил, что 18 марта провел встречу с представителем фонда ЮНИСЕФ в Украине.

— Я получил заверения, что до конца марта — начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тысяч доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1-1,2 миллиона доз производства этой компании, кроме того — еще вакцины компании Pfizer, — сказал министр.

По его словам, также ожидается поставка уже законтрактованной вакцины американской компании Novovax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Кроме того, ожидается еще дополнительная партия вакцин AstraZeneca Covishield.

— 1,5 миллиона доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, — прим.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech, — добавил он.