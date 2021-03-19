Сеть ресторанов в Тайване устроила акцию: она пообещала бесплатные порции суши для людей, у которых в имени есть слово «лосось», и для их пяти друзей.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Акция продолжалась в течение двух дней. За это время примерно 150 человек официально решили изменить свое имя. В Тайване жителям разрешено трижды менять имя в течение жизни. За процедуру нужно заплатить три доллара.
Однако тайваньские чиновники ажиотажу не обрадовались.
— Такое изменение имени тратит время и создает ненужные документы, — сказал заместитель министра внутренних дел Чэнь Цун-иен. Он призвал «беречь административный ресурс».
Студент колледжа рассказал, что сменил имя на «Взрывоопасный красивый лосось» и вместе с друзьями поел суши более чем на две тысячи долларов.
Люди также выбирали себе имя «Лососевый принц», «Жареный рис с лососем» и другие. Кроме того, один человек решил не просто назвать себя Лососем. Таксист из города Тайнань выбрал себе самое длинное имя, содержащее 36 символов, в частности слова лосось, омар, тунец, краб, морской еж, говядина.
Одна из участниц рассказала, что вместе с ней имя изменили еще двое друзей. После завершения акции они планируют вернуть свои прежние имена.
Напомним, в акции от Николаевского зоопарка ко Дню влюбленных приняли участие 27 человек, а самым дорогим тараканом стал «Игорь» — за него заплатили 500 гривен.
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Сеть ресторанов в Тайване устроила акцию: она пообещала бесплатные порции суши для людей, у которых в имени есть слово «лосось», и для их пяти друзей.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Акция продолжалась в течение двух дней. За это время примерно 150 человек официально решили изменить свое имя. В Тайване жителям разрешено трижды менять имя в течение жизни. За процедуру нужно заплатить три доллара.
Однако тайваньские чиновники ажиотажу не обрадовались.
— Такое изменение имени тратит время и создает ненужные документы, — сказал заместитель министра внутренних дел Чэнь Цун-иен. Он призвал «беречь административный ресурс».
Студент колледжа рассказал, что сменил имя на «Взрывоопасный красивый лосось» и вместе с друзьями поел суши более чем на две тысячи долларов.
Люди также выбирали себе имя «Лососевый принц», «Жареный рис с лососем» и другие. Кроме того, один человек решил не просто назвать себя Лососем. Таксист из города Тайнань выбрал себе самое длинное имя, содержащее 36 символов, в частности слова лосось, омар, тунец, краб, морской еж, говядина.
Одна из участниц рассказала, что вместе с ней имя изменили еще двое друзей. После завершения акции они планируют вернуть свои прежние имена.
Напомним, в акции от Николаевского зоопарка ко Дню влюбленных приняли участие 27 человек, а самым дорогим тараканом стал «Игорь» — за него заплатили 500 гривен.