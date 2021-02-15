В акции от Николаевского зоопарка ко Дню влюбленных приняли участие 27 человек, а самым дорогим тараканом стал «Игорь» — за него заплатили 500 гривен.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Напомним, что Николаевский зоопарк провел акцию, посвященную Дню святого Валентина, в ходе которой посетителям предложили назвать тараканов именами своих бывших возлюбленных и скормить их животным.

Такую эстафету Николаевский зоопарк подхватил от европейских коллег. Акция была направлена на помощь учреждению, ведь за каждого таракана нужно было заплатить сумму на усмотрение участника. Каждому предлагали сопоставить стоимость с жаждой мести бывшему любимому человеку. После уплаты нужно было прислать подтверждение на электронный адрес зоопарка и написать имя насекомого.

Акция продлилась до 14:00 14 февраля. Участие приняли 27 человек, большинство из которых «заказали» для средиземноморских тараканов мужские имена.

Самым дорогим стало насекомое по имени «Игорь», за которого заплатили 500 гривен. Всего на счет зоопарка поступили 1700 гривен.