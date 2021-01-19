С наступлением морозов всех теплолюбивых животных перевели из летних вольеров в зимние помещения.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

В зоопарке рассказали, что в зимнем помещении для бегемотов и азиатских слонов летом провели ремонт. Сейчас в помещении поддерживается стабильная температура от +19 ° C до +20 ° C.

Для животных, зимующих в открытых вольерах установили домики с подстилками из соломы и опилок, чтобы они могли переждать непогоду в тепле. К ним относятся жители «отдела копытно-хоботных животных»: олени, косули, верблюды и другие. Чтобы животным было тепло, используют только сухую подстилку.

Жителей орнитологического отдела, а именно теплолюбивых птиц, таких, например, как черный лебедь, журавль степной, куриная гусь были переведены в зимнее помещение к своим вольерам еще с осени. Температура в помещении также колеблется от +18 ° C до +20 ° C.

Для холодостойких птиц, оставшихся плавать на прудах, построили домики с теплыми подстилками из соломы. В пруду установлены специальные водные компрессоры для циркуляции воды, благодаря им в случае низких температур вода не замерзнет и птицы смогут свободно плавать. Рацион питания птиц с летнего изменился на зимнее

— А вот некоторым представителям отдела хищных животных зимнее время очень нравится. Снег и мороз очень важно для белого полярного медведя, ведь он поддерживает их активность и способствует естественному поведению. И амурские тигры зимой чувствуют себя прекрасно. Когда выпал снег, они начали бегать, прыгать и кататься в нем. Даже жители африканских саванн, львы, уже частично адаптировались к украинскому климату. Поэтому они спокойно гуляют в заснеженном вольере, - рассказали в зоопарке.

В частности, в зоопарке отметили, что к зиме готовились и сами животные. Например, у некоторых в октябре-ноябре прошла линька. Особенно хорошо видно, как «утеплились» олени. У них появился густой красивый подшерсток, который помогает согреться в холода. Облегчит сохранения тепла и накопленный за лето подкожный жир. Более густая шерсть выросла и у верблюдов.

— Питание всех жителей нашего зоопарка зимой улучшено. Рацион обогащенный витаминами и минералами. Поэтому, животные Николаевского зоопарка ухоженные и хорошо себя чувствуют и имеют хороший аппетит, - рассказали в зоопарке.

Напомним, 13 января Николаевский зоопарк снова начал принимать посетителей.