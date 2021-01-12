Со среды, 13 января, Николаевский зоопарк снова начнет принимать посетителей, но будет работать в режиме парка.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook.

Это означает, что внутренние павильоны закрыты для посетителей.

— Все животные, которые не боятся холода находятся в наружных вольерах, - сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что с 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.

Также директор зоопарка пожаловался, что его сотрудники получают минимальную зарплату.