Николаевский зоопарк запускает акцию, посвященную Дню святого Валентина, в ходе которой посетителям предложат назвать тараканов именами своих бывших возлюбленных и скормить их животным.

Об этом пишут на странице Николаевского зоопарка в Facebook.

В публикации рассказали, что в этом году зоопарк решил поддержать шуточную эстафету многих зоопарков мира. Их сотрудники предлагали посетителям назвать именами своих бывших возлюбленных тараканов, которых потом съедят ящерицы или лягушки, живущие в зоопарке. Таким образом все желающие смогут символически отомстить своим обидчикам.

— Если вы хотите назвать именем негодяя, который вас обидел, таракана, который станет вкусным обедом для наших животных, то вам необходимо перевести благотворительную денежную помощь на счет Николаевского зоопарка до 14:00 14 февраля 2021, - говорится в публикации.

Кроме того, имя «негодяя» организаторы просят сообщить на почту зоопарка, а также вложить в письмо скриншот, подтверждающий платеж. По их словам, эти благотворительные взносы пойдут на содержание жильцов зоопарка.

Ранее в Николаевском зоопарке рассказали, как спасают животных от морозов.