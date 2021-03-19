Главный креативний директор спортивного мероприятия Хироши Сасаки предложил известной японской актрисе, телеведущей и основательницы собственного модного бренда Наоми Ватанабе во время церемонии открытия Игр появиться в образе свиньи. Сасаки хотел назвать ее Olympig — «олимпийской свиньей», обыграв таким образом слова «Олимпиада» и «свинья».

Об этом сообщает LB.ua.

Идею он изложил другим коллегам в рабочем чате в приложении Line.

— Я часто шучу. Я думал, что идея с Ватанабе в милом розовом костюме и высунутым языком сделает ее неотразимой, но меня сразу же отчитали коллеги-мужчины. В моих мыслях и словах был очень неуместен выражение. Я искренне прошу прощения у нее и людей, которые почувствовали дискомфорт из-за этого. Я каюсь, — рассказал Хироши Сасаки.

Между тем председатель организационного комитета «Токио-2020» Сейко Хасимото была шокирована бурным воображением коллеги и отнеслась к его высказываниям крайне негативно.

— Просматривая статью в еженедельнике, я была шокирована. Слова были неуместными. Когда я стала президентом оргкомитета, я сделала гендерное равенство одной из наших ключевых инициатив для восстановления общего доверия, — отреагировала Сейко Хасимото.

Она добавила, что провинившийся чиновник подал заявление об увольнении.

— Он пояснил факты, выразил сожаление, повторил свои извинения. Учитывая обстоятельства, я серьезно отнеслась к решению господина Сасаки. Я приняла его отставку, — отметила глава оргкомитета.

Напомним, глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Йоширо Мори уходит в отставку на фоне обвинений в сексизме после высказываний в отношении женщин из состава комитета.