Компания TechCrunch объявила, что нейросеть CopyAI собрала 2,9 миллиона долларов в начальном раунде.

Об этом передает Lithub.

СopyAI — одна из нескольких нейросетей, использующих модель языкового прогнозирования GPT-3, которая использует глубокое обучение для генерации текста, который звучит так, как будто он был написан человеком.

CopyAI не исключает полностью людей из процесса написания, но делает его намного быстрее. Клиент вводит тему и тип копии, которую он хочет создать, CopyAI дает несколько возможных текстовых результатов, затем клиент действует как редактор, выбирая нужный текст.

Веб-сайт CopyAI обещает, что клиенты могут «создавать маркетинговые копии за секунды», что очень интересно для тех, кто хочет написать текст для своего продукта. Однако стремительные инновации пугают копирайтеров-людей, которые хотят сохранить свою работу.

— Генерация естественного языка на основе ИИ изменит способ написания текстов маркетинговыми командами, — сказал основатель Craft Ventures Дэвид Сакс.

Напомним, пилотный проект по привлечению искусственного интеллекта для рассмотрения административных дел в одном из судов одобрил Высший совет правосудия.