Пользователи соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp сообщали о проблемах в работе этих приложений.

Об этом сообщает Downdetector.

Согласно данным сайта, массовые проблемы с работой Facebook начались около 20:00. Почти все пользователи с Западной Европы и Украины сообщали о проблемах в работе сайта.

В это же время половина пользователей Instagram не могли обновить ленту, треть – войти в приложение.

70% пользователей Instagram, сообщивших о сбое, жалуются на невозможность обновить новостную ленту. Проблемы есть у жителей США и Европы.

Почти все пользователи WhatsApp сообщали о невозможности подключиться к серверу.

Представители Facebook сообщили WSJ, что «падение» произошло в результате технической неисправности.

— Люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщили в компании.

Напомним, Facebook решила создать новую версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет.