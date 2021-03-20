Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет, что в городе уменьшилось количество госпитализаций с COVID-19, а больницы получили 26 кислородных концентраторов.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает, — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что медицинские учреждения Ивано-Франковска получили от города 26 новых кислородных концентраторов: «Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки».
Как сообщалось, накануне коронавирус в Украине обнаружили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, 4592 пациента выздоровели.
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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет, что в городе уменьшилось количество госпитализаций с COVID-19, а больницы получили 26 кислородных концентраторов.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает, — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что медицинские учреждения Ивано-Франковска получили от города 26 новых кислородных концентраторов: «Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки».
Как сообщалось, накануне коронавирус в Украине обнаружили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, 4592 пациента выздоровели.