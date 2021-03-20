В Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки, 19 марта. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Третий день подряд в Украине фиксируют больше 15 тысяч новых случаев коронавируса. Тем временем города усиливают карантин, а в Киеве вообще ввели локдаун с сегодняшнего дня.

За вчера из-за коронавируса госпитализировали 4369 человек; умерли 260 человек и 5190 человек пациентов выздоровели. За сутки сделали 114 719 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР — 50 800, методом ИФА — 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40 521).

Самое большое количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

За все время пандемии заболели 1 535 218 человек; выздоровели 1 253 972 лица и 29 775 человек умерли.

Ранее сообщалось, что загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных под госпитализацию пациентов с подтвержденным COVID-19, достигла 62,57%. При этом продолжает расти коэффициент госпитализаций.